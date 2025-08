Erneuter Betrugsversuch an städtischen Parkscheinautomaten

Bislang unbekannte Täter haben erneut im Stadtgebiet Aufkleber auf Parkscheinautomaten angebracht. Offenbar sollten mit gefälschten QR-Codes Menschen betrogen werden. Durch die Masche würden Menschen auf Websites geleitet, die sensible Daten sammelten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Polizei sei über den Vorfall informiert. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt prüfe derzeit zusammen mit dem Anbieter die städtischen Parkscheinautomaten, „um verdächtige QR-Codes wieder zu entfernen“. Dies könne bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen. Die Stadt hat auf ihren Parkscheinautomaten auch authentische QR-Codes angebracht, um neben dem klassischen Papier-Parkschein die Bezahlung über Online-Buchungsportale zu ermöglichen. Man solle bei der Nutzung der Handy-Funktion am Parkscheinautomaten darauf achten, den korrekten QR-Code zu scannen, heißt es von der Stadt. Bereits vor Monaten hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Damals hatten Täter die entsprechenden Aufkleber auf etwa 60 Parkscheinautomaten angebracht, bei denen Nutzer auf eine kriminelle Phishing-Seite im Internet geleitet werden sollten. (jaka)

