Fahrerinnen betrunken auf E-Scootern in der Innenstadt unterwegs

Der Polizei fallen zwei Personen auf, die in Augsburg auf E-Scootern unterwegs sind. Weiterfahren dürfen sie nach der Kontrolle jeweils nicht.

In der Nacht auf Donnerstag sind nach Angaben der Polizei im Innenstadtbereich zwei Personen betrunken mit ihrem E-Scooter unterwegs gewesen. Gegen 0.15 Uhr kontrollierten demnach Beamte einer Polizeistreife eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Bismarckstraße. "Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest", heißt es von der Polizei. Den Angaben zufolge hatte sie 1,2 Promille Alkohol im Blut. Gegen 0.45 Uhr fiel eine 17-Jährige in der Friedberger Straße der Polizei auf, "da sie mit einem E-Scooter in Schlangenlinien unterwegs war", so die Polizei. Die 17-Jährige versuchte sich demnach zunächst der Kontrolle zu entziehen, konnte aber durch die Beamten gestoppt werden. Sie hatte laut Polizei 1,5 Promille Alkohol im Blut. "Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und die 17-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben." Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 23-Jährige und die 17-Jährige. (jaka)