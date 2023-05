Fahrgast ist ohne Ticket in Tram unterwegs und schlägt Kontrolleur

Ein 31 Jahre alter Mann ist in einer Straßenbahn in Augsburg ohne Ticket unterwegs. Als er kontrolliert wird, eskaliert die Situation.

Ein Fahrgast hat am Samstag in einer Straßenbahn der Linie 6 einen Fahrkartenkontrolleur attackiert. Nach Angaben der Polizei wollte der Kontrolleur gegen 18.20 Uhr im Innenstadtbereich überprüfen, ob der 31-Jährige ein Ticket hat. "Dieser konnte dabei kein Ticket vorweisen und wurde daraufhin handgreiflich", so die Polizei weiter. Der 31-Jährige musste die Straßenbahn verlassen, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Kontrolleur wurde durch die Attacke des Mannes nur leicht verletzt. (jaka)