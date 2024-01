Fahrraddieb wird schnell rückfällig: Zweimal am selben Tag beobachtet

Ein 41-Jähriger wird an einem Tag gleich zweimal von Zeugen in Augsburg beim Fahrraddiebstahl beobachtet. Am Ende meldet er sich selbst bei der Polizei, um etwas mitzuteilen.

Ein 41-Jähriger hat am Sonntag gleich zweimal versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Zunächst habe ein Passant gegen 11.15 Uhr die Polizei gerufen und einen offenbar betrunkenen Radfahrer in der Heilig-Kreuz-Straße mitgeteilt, so die Ermittler. "Bei der Kontrolle des 41- jährigen Radfahrers stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad noch versperrt war und der 41-Jährige versucht hatte, mit dem versperrten Rad zu fahren". Zudem war der 41-Jährige tatsächlich mit über 1,1 Promille alkoholisiert. Da der 41-Jährige das Fahrrad vor Ort nicht aufschließen und keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, stellten die Beamten das Fahrrad sicher. Kurze Zeit später beobachtete ein anderer Passant im Alten Kautzengäßchen den 41-Jährigen dabei, wie er sich erneut an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Nachdem es ihm offenbar nicht gelungen war, das Schloss zu öffnen, ging er zu Fuß weiter, so die Polizei. "Die erneut verständigten Beamten nahmen den 41-Jährigen daraufhin in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern." Noch am Abend kontaktierte der 41-Jährige die Polizei und räumte ein, dass auch das erste Fahrrad nicht ihm gehörte. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 41-Jährigen. (jaka)