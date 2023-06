Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Nach einem Streit zweier Männer wird am Montag die Polizei in die Augsburger Innenstadt gerufen. Als die Beamten eintreffen, lässt sich einer der Beteiligten nicht beruhigen.

Ein 20-Jähriger und sein Vater sind am Montag in der Augsburger Innenstadt verbal aneinandergeraten. Dies rief schließlich einen Polizeieinsatz hervor. Nach Angaben der Beamten wurde die Polizei gegen 19 Uhr über den offenbar lautstarken Streit informiert. "Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort zeigte sich der 20-Jährige äußert aggressiv und wollte auf seinen Vater losgehen", heißt es von der Polizei. Die Beamten hätten den jungen Mann fesseln müssen. "Dabei wehrte sich der 20-Jährige massiv, trat und spuckte in Richtung eines Polizeibeamten", schildert die Polizei. Außerdem soll der Mann die Polizisten beleidigt haben. "Da sich der Mann vor Ort nicht beruhigen ließ und sich offenbar in einem Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht." Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 20-Jährigen. (jaka)