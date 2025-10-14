Fehler beim Spurwechsel: Unfall am Klinkerberg

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagabend gegen 18 Uhr am Klinkerberg in Augsburg gekommen. Ersten Informationen der Polizei zufolge entstand die Karambolage zweier Autos bei einem Spurwechsel; offenbar übersah einer der beteiligten Fahrer das Fahrzeug auf der anderen Spur. Zur Höhe des Sachschadens war zunächst nichts bekannt. Erst im September hatte ein 20-jähriger Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve beim Klinkerberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Fahrradfahrer erfasst. Beide wurden verletzt. Die schwarz-grüne Rathauskoalition forderte zuletzt auch aufgrund solcher Situationen von der Bauverwaltung nochmal eine intensive Prüfung für eine Tempo-30-Regelung am Klinkerberg. (jaka)
Augsburg-Innenstadt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden