Fehlgeleitete Rakete fliegt in Tiefgarage: Auto brennt aus

In der Silvesternacht ist in der Augsburger Innenstadt ein Auto komplett zerstört worden. Ein möglicher Grund: eine Rakete, die durch ein offenes Tor in eine Garage flog.

In der Oblatterwallstraße ist in der Silvesternacht ein Auto abgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde den Ermittlern gegen 1.20 Uhr ein Feuer in einer Tiefgarage in der Straße gemeldet. "Vor Ort stellten die Beamten ein Auto im Vollbrand fest", heißt es von der Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet eine fehlgeleitete Rakete durch das offenbar offenstehende Tor in die Tiefgarage und explodierte dort. Dadurch geriet ein geparktes Auto in Brand. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Flammen beschädigt. Auch die Tiefgaragendecke wies oberhalb des brennenden Autos deutliche Beschädigungen auf. Generell war starke Rußbildung in der Tiefgarage erkennbar. Die Feuerwehr konnte schließlich den Brand löschen, nach Auskunft der Berufsfeuerwehr waren sechs Beamte in der Tiefgarage im Einsatz. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Woher die Rakete stammt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (jaka)