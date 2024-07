Frau beleidigt Bahn-Mitarbeiter und uriniert in Hauptbahnhof

Eine Frau hat am Sonntag in die Bahnhofshalle des Hauptbahnhofes uriniert und Polizeiangaben zufolge Mitarbeiter der DB-Sicherheit angegriffen und beleidigt. Wie die Bundespolizei berichtet, wurden Mitarbeiter einer Streife der DB-Sicherheit gegen 21 Uhr im Hauptbahnhof zum wiederholten Mal auf eine Frau aufmerksam, „die offensichtlich keine Reiseabsichten hatte“, wie es heißt. Nachdem die Bahnmitarbeiter die 50-Jährige gebeten hatten, den Bahnhof zu verlassen, „urinierte diese in die Bahnhofshalle und beleidigte sie lautstark aufs Übelste“. Die aggressive Frau wurde daraufhin an den Handgelenken ergriffen und aus dem Bahnhof begleitet. „Daraufhin wand sie sich aus dem Griff, spuckte einem Bahnmitarbeiter ins Gesicht und versetzte einem anderen einen Faustschlag in die Magengegend“, so die Bundespolizei weiter. Die hinzueilenden Beamten der Bundespolizei brachten die Frau zur Dienststelle, ehe sie diese verlassen konnte. Die Bundespolizei leitete gegen sie ein Ermittlungsverfahren ein. (jaka)

Hauptbahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundespolizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofshalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis