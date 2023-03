Augsburg-Innenstadt

Frau hat Hausverbot in Drogerie - und stiehlt mehrere Parfums

Eine mutmaßliche Ladendiebin ist am Dienstagnachmittag offenbar in einer Drogerie in Augsburg erwischt worden.

Einem Mitarbeiter in einer Drogerie in der Innenstadt von Augsburg fällt eine Kundin auf, die sich viele Artikel in die Tasche steckt. Die Sache hat eine Vorgeschichte.

Am Dienstagnachmittag hat eine 25-Jährige in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt offenbar versucht, mehrere Parfums zu stehlen. Ein Mitarbeiter des Drogeriemarktes beobachtete die 25-Jährige der Polizei zufolge, wie sie sich mehrere Parfums in die Tasche steckte, die einen Gesamtwert im dreistelligen Eurobereich hatten; der Mann informierte daraufhin die Beamten. "Die 25-Jährige war dem Mitarbeiter aus vorherigen Vorfällen bekannt und hatte deshalb bereits Hausverbot", so die Polizei. Bei der Durchsuchung der 25-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser und stellten es sicher. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines Diebstahldeliktes. (jaka)

