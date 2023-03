Frau ruft die Polizei - und geht dann auf die Beamten los

Ein Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt ist am Samstag eskaliert. Eine Frau hatte die Beamten Hilfe gerufen, attackierte sie aber letztlich selbst.

In der Pilgerhausstraße ist es am Samstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Eine Frau, die zunächst die Einsatzkräfte zu Hilfe gerufen hatte, ging nach Darstellung der Polizei schließlich selbst auf die Beamten los. Gegen 4.30 Uhr teilte eine 22-Jährige demnach bei der Polizei mit, von einem Bekannten bedroht zu werden. "Bei Eintreffen der Beamten stellten diese einen lautstarken Streit zwischen der 22-Jährigen und einem 23-jährigen Mann im Außenbereich der oberen Etage eines mehrstöckigen Hauses fest", heißt es weiter. Als beide auf ihr Verhalten angesprochen worden seien, habe der 23-Jährige unvermittelt eine Brüstung in mehreren Metern Höhe überklettert. "Die Beamten konnten den Mann zurückziehen und versuchten, ihn zu sichern", so die Polizei. Der Mann soll sich dagegen gewehrt und die Polizisten auch beleidigt haben. Nun soll auch die 22-Jährige in das Geschehen eingegriffen haben. Die Frau versuchte demnach, die Beamten ins Gesicht zu schlagen und in den Schwitzkasten zu nehmen. "Letztendlich wurde auch die Frau fixiert und deren Angriff unterbunden." Nach Angaben der Polizei befand sich der 23-jährige Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Die Frau muss sich zudem wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten. (jaka)