Frau soll 12-Jährigen in Straßenbahn attackiert haben

Eine erwachsene Frau gerät in einer Straßenbahn in Augsburg mit einem Jungen in Streit - und zieht ihn an den Haaren. Nun sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall.

Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung in einer Straßenbahn in Augsburg, die sich am Dienstag zugetragen haben soll. Den Angaben der Ermittler zufolge war ein 12-Jähriger an dem Tag gegen 13.15 Uhr in der Tram der Linie 6 in Richtung Stadtbergen unterwegs, als eine bislang unbekannte Frau mit dem Jungen in Streit geriet. "Im Bereich der Pferseer Unterführung packte die Frau den Jungen und zog ihn an den Haaren", teilt die Polizei mit. Der Junge verließ die Straßenbahn an der Haltestelle „Rosenaustraße“. Er erlitt bei dem Vorfall laut Polizei leichte Verletzungen.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie soll etwa 1,60 Meter groß und 50 Jahre alt und schlank gewesen ein. Sie hatte den Angaben zufolge glatte, schulterlange Haare, trug eine blaue Brille, einen weißen Wintermantel, eine weiße Umhängetasche sowie schwarz-blau-silberne Lederhandschuhe. Sie soll Deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen haben. Nun bittet die Polizei Zeugen und Personen, die Angaben zur Identität der Frau machen können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)