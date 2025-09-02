Icon Menü
Augsburg-Innenstadt: Frau wird bei Ladendiebstahl erwischt

Augsburg-Innenstadt

Frau wird bei Ladendiebstahl erwischt

Einem Mitarbeiter einer Drogerie in Augsburg fällt auf, wie eine Frau Waren mitnimmt, ohne zu bezahlen. Er wird aktiv. Nun ermittelt die Polizei.
    Der Fall ereignete sich in einem Geschäft in der Bahnhofstraße, berichtet die Polizei in Augsburg.
    Der Fall ereignete sich in einem Geschäft in der Bahnhofstraße, berichtet die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Eine 21 Jahre alte Frau hat am Montag Waren in einer Drogerie in der Bahnhofstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mitarbeiter die Frau gegen 8.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie das Geschäft verlassen hatte, ohne zu bezahlen. „Anschließend stoppte er die Frau und informierte die Polizei“, heißt es weiter. Der Wert der Beute liegt den Angaben zufolge im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 21-Jährige. (jaka)

