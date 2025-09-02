Frau wird bei Ladendiebstahl erwischt

Eine 21 Jahre alte Frau hat am Montag Waren in einer Drogerie in der Bahnhofstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mitarbeiter die Frau gegen 8.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie das Geschäft verlassen hatte, ohne zu bezahlen. „Anschließend stoppte er die Frau und informierte die Polizei“, heißt es weiter. Der Wert der Beute liegt den Angaben zufolge im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 21-Jährige. (jaka)

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ladendiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis