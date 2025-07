Frau wird Opfer von Betrug auf offener Straße – und verliert viel Geld

Eine 28-Jährige ist am Montag in der Viktoriastraße Opfer eines Betrügers geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein unbekannter Täter die Frau gegen 10.30 Uhr angesprochen und vorgegeben, dass sein Geldbeutel gestohlen worden sei und er nun Bargeld benötigen würde. „Im weiteren Verlauf bat der bislang Unbekannte die Frau um Bargeld und gab vor, ihr das Geld im Gegenzug per Onlinebanking zu senden“, so die Polizei. Schließlich übergab die Frau einen „mittleren dreistelligen Geldbetrag“. Als die Frau kein Geld erhielt und den bislang Unbekannten auch nicht mehr erreichte, wurde sie stutzig und informierte die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. Die Beamten warnen vor Betrügereien, bei denen Betrüger die Hilfsbereitschaft anderer Menschen ausnutzen, indem sie falsche Tatsachen vortäuschen. Man solle wachsam sein, wenn man auf der Straße angesprochen werde, und niemals Bargeld an unbekannte Personen geben. (jaka)

