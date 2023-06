Augsburg-Innenstadt

13:53 Uhr

Frauen wollen in Kaufhaus Ware im Wert von 2000 Euro stehlen

Artikel anhören Shape

Zwei Frauen verhalten sich in einem Kaufhaus in der Augsburger Innenstadt auffällig. Was sie offenbar alles stehlen wollten.

Zwei 30 Jahre alte Frauen haben sich am Freitag gegen 11.45 Uhr in einem Kaufhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße aufgehalten. Laut Polizei verhielten sie sich dabei bereits auffällig. Wie die Polizei berichtet, versuchte das Duo schließlich, mehrere Bekleidungsstücke, Kosmetikartikel, ein Elektrogerät sowie eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von 2000 Euro zu entwenden. Ein Mitarbeiter des Kaufhauses hielt die beiden Frauen noch vor Verlassen des Geschäfts auf, dann wurde die Polizei verständigt. Die beiden 30-Jährigen mussten die Beamten für die weitere Abklärung zur Inspektion begleiten. Gegen sie wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. (ina)

Themen folgen