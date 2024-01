Gäste geraten in Disco in Streit: Drei Polizisten leicht verletzt

In einer Disco in der Augsburger Innenstadt ist unter Gästen ein handfester Streit entbrannt. Als die Polizei durchgreifen wollte, wurde sie von einem Mann attackiert.

Es war am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr, als die Stimmung in einer Disco in der Halderstraße in der Nähe des Königsplatzes kippte. Wie die Polizei berichtet, entwickelte sich unter mehreren Gästen ein Streit. Dabei schlug offenbar ein 33-Jähriger zwei andere Gäste. Das Personal verwies ihn und seinen 34-jährigen Begleiter vom Personal aus der Diskothek. Parallel wurde die Polizei über den Vorfall informiert.

Eine Polizeistreife wollte vor dem Club die Personalien der Beteiligten feststellen und die Hintergründe des Vorfalls klären. Dabei verhielt sich der 34-Jährige laut Polizei äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Auch der 33-Jährige war unkooperativ und versuchte, wieder in die Diskothek zu gelangen. Die Beamten sprachen beiden Männern einen Platzverweis aus und forderten sie auf, den Bereich zu verlassen.

Augsburger Polizisten erlitten vor Disco leichte Verletzungen

Kurz danach ging der Jüngere erneut auf das Personal los. Als die Beamten dazwischengingen, schlug der 33-Jährige einem Polizisten ins Gesicht und trat zwei weitere Beamten, berichtet die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen ihn in Gewahrsam. Auch dabei leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand. Insgesamt wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen die beiden Männer wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Widerstands sowie Beleidigung ermittelt. (ina)