Gewalt am Bahnsteig: Täterin schlägt andere Frau mit einer Tasche

Eine Auseinandersetzung an einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Augsburg beschäftigt die Polizei. Wie die Ermittler berichtet, hatte sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr eine 21-Jährige am Bahnsteig P aufgehalten. „Hierbei sprach sie eine bislang unbekannte Frau an und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Frauen“, so die Polizei. Anschließend schlug die bislang Unbekannte die 21-Jährige offenbar mit einer Tasche. „Als die 21-Jährige daraufhin die Polizei verständigte, flüchtete die bislang Unbekannte“, so die Polizei. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach der Täterin, die wie folgt beschrieben wird: Sie soll etwa 1,65 Meter groß und gut 30 Jahre alt sein. Sie trug einen hellen Rock, ein dunkles Oberteil und eine blaue Umhängetasche. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. (jaka)

