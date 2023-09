Gewalt in der Nacht: Drei Männer schlagen auf Duo ein

Zwei Gruppen geraten in der Innenstadt von Augsburg in Streit. Eine von ihnen wird der Polizei zufolge gewalttätig. Nun laufen die Ermittlungen.

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am vergangenen Sonntag in der Bahnhofstraße gekommen. Angaben der Polizei zufolge waren drei bislang unbekannte Männer auf der einen und zwei 29 und 42 Jahre alten Männer auf der anderen Seite beteiligt. Gegen 5.15 Uhr waren die beiden 29 und 42 Jahre alten Männer mit den bislang Unbekannten in Streit geraten, so die Polizei. "Im weiteren Verlauf gingen die drei bislang Unbekannten körperlich auf die beiden Männer los und schlugen sie." Die beiden Männer wurden hierbei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die drei bislang Unbekannten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2110 Hinweise entgegen. (jaka)