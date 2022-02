Graffiti-Sprayer dringen in Gebäude ein und stehlen Überwachungskameras

In einem Gebäude in der Augsburger Innenstadt haben offenbar mehrere unbekannte Täter Sachschaden angerichtet. Sie haben aber auch Kellerabteile aufgebrochen.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Barthshof entdeckte am Sonntag gegen 9 Uhr mehrere Graffiti, die im Treppenhaus und Keller angebracht worden waren. Bislang unbekannte Täter gelangten laut Polizei in der Nacht auf Sonntag auf bislang ungeklärte Weise in das Gebäude. "Dort beschmierten sie die Wände des Treppenhauses und des Kellers mit Graffiti", heißt es von der Polizei. Zudem beschädigten sie die installierte Videoüberwachungsanlage, stahlen dazugehörige Kameras und Festplatten und brachen Kellerabteile auf.

"Ob aus den Kellerabteilen etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen", heißt es weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter 0821/323-2110 zu melden. (jaka)