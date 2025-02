Haftbefehl: Mann soll Kontrahenten mit Messer bedroht haben

Ein 46-jähriger soll am Montagabend einen 18-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 2 am Königsplatz mit einem Messer bedroht haben. Nach Auskunft der Polizei hatten Zeugen die Ermittler gegen 20.45 Uhr verständigt. Sie teilten den Beamten mit, „dass der 46-Jährige den 18-Jährigen in der Straßenbahn mit einem Messer bedrohe und diesen beleidige“, so die Polizei. Die Polizeibeamten trafen den verdächtigen Mann noch in der Straßenbahn an. „Dieser verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei“, heißt es von den Ermittlern. Die Beamten nahmen den 46-jährigen Mann noch vor Ort fest. Als die Polizisten ihn kontrollierten, entdeckten sie bei dem 46-Jährigen „insgesamt vier Messer und zwei Scheren“ und stellten diese sicher. Der 46-Jährige, der laut Polizei mehr als 1,3 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich nun in einem Gefängnis. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tram Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untersuchungshaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis