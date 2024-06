Haftbefehl gegen aggressive Frau: Sie verstieß gegen Kontaktverbot

Eine Frau hat in Augsburg gegen ein Kontaktverbot verstoßen, das ihr auferlegt worden war. Als die Polizei kam, griff sie die Beamten an.

Eine 32 Jahre alte Frau hat laut Polizei mehrfach gegen ein Kontaktverbot nach dem Gewaltschutzgesetz verstoßen. Deshalb wurde die Polizei am Montag zu einem Einsatzort in der Innenstadt gerufen. Wie die Polizei berichtet, reagierte die Frau aggressiv und ignorierte die polizeilichen Anordnungen.

Die Beamten nahmen sie vorläufig fest. Auf dem Weg in den Arrest bespuckte die renitente Frau eine Polizistin und leistete Widerstand, indem sie mehrfach die Polizeibeamten angriff, heißt es im Bericht. Außerdem beleidigte sie die Beamten mehrfach. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Augsburger Richter erlässt Haftbefehl gegen Frau

Die 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eines Vergehens nach dem Gewaltschutzgesetz und Beleidigung. Der Richter setzte den Haftbefehl anschließend in Vollzug. Die Frau befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt gegen sie. (ina)