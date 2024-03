Jugendliche mit gestohlenen Rollern unterwegs

Weil sie mit den Rollern über eine rote Ampel fuhren, wurde die Polizei auf Jugendliche aufmerksam. Dann kam es zu einem Unfall.

Mehrere Jugendliche waren am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr offenbar mit gestohlenen Rollern in der Böheimstraße in der Innenstadt unterwegs. Die Jugendlichen fielen den Einsatzkräften auf, da sie mit den Rollern über eine rote Ampel fuhren.

Als sie die Streife bemerkten, flüchteten die Jugendlichen laut Polizei mit drei Rollern in unterschiedliche Richtungen. Zwei Jugendliche, die auf einem Roller fuhren, verursachten bei der Flucht einen Unfall mit mehreren Autos und entfernten sich von der Unfallstelle.

Einsatzkräfte stoppten die doppelte Roller-Besatzung. Bei dem Unfall wurde der 16-jährige Rollerfahrer leicht verletzt, berichtet die Polizei. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die drei Roller offenbar zuvor entwendet wurden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen mehrerer Diebstahlsdelikte sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2710. (ina)