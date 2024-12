Jugendliche randalieren im Karstadt-Gebäude und richten immensen Schaden an

Zwei 13- und 18-jährige Jugendliche sollen am Freitag in einem Geschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße randaliert haben. Nach Recherchen unserer Redaktion handelt es sich dabei um das frühere Karstadt-Gebäude. Wie die Polizei berichtet, befanden sich die beiden Personen gegen 19.15 Uhr in dem Gebäude und „beschädigten dort mehrere Einrichtungsgegenstände“. Zudem sollen sie mehrere Feuerlöscher entleert und dabei weitere Gegenstände verschmutzt haben. „Ersten Schätzungen zufolge entstand mindestens ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro“, berichtet die Polizei. Ein Zeuge verständigte die Ermittler. „Polizeibeamte stoppten die beiden noch vor Ort und brachten sie zur Dienststelle“, heißt es weiter. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten demnach entwendete Gegenstände auf und stellten diese sicher. Der 13-Jährige wurde von den Beamten im Anschluss an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 18-Jährige am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Diebstahls. Der Haftbefehl wurde allerdings gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, der 18-Jährige ist damit weiter in Freiheit. Gegen die beiden wird nun wegen diverser Delikte ermittelt, unter anderem auch wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (jaka)

