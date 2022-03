Jugendlicher klaut in Augsburger Innenstadt Klamotten und wird ausfällig

Als Beschäftigte des betroffenen Geschäfts in Augsburg den 17-Jährigen Dieb festhalten, beleidigt er sie. Die Polizei verständigt die Erziehungsberechtigten.

Durch sein unflätiges Verhalten fiel ein 17-Jähriger am Freitag gegen 14 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße auf. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Verkäuferin einen Jugendlichen, wie dieser Klamotten unter seiner Kleidung versteckte. Sie sprach ihn an, dabei wollte der 17-Jährige zunächst flüchten, konnte aber daran gehindert und festgehalten werden.

Im weiteren Verlauf beleidigte der junge Mann Beschäftigte des Geschäfts. Die hinzugezogenen Beamten nahmen die Straftat auf und verständigten die Erziehungsberechtigten. Der 17-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Beleidigung verantworten. (bau)