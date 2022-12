Jugendlicher schießt mit Softair-Waffe in Straßenbahn auf Frau

Eine Gruppe Jugendlicher betritt in Augsburg eine Straßenbahn. Einer von ihnen schießt mit einer Softair-Waffe oder etwas Ähnlichem auf eine Frau.

Ein Vorfall in einer Straßenbahn beschäftigt nun die Polizei. Nach Angaben der Ermittler betrat am Dienstag eine Gruppe von vier Jugendlichen gegen 17.45 Uhr eine Tram der Linie 6. Hierbei soll einer der Jugendlichen, vermutlich mit einer Softair-Waffe oder einer ähnlichen Luftdruckwaffe mit niedriger Energie, die ohne Altersbeschränkung zu erwerben ist, auf eine 27-jährige Frau geschossen haben, die sich ebenfalls in der Straßenbahn befand. Die Gruppe stieg gegen 18 Uhr am Hauptbahnhof wieder aus der Tram aus. Hierbei schoss einer der Jugendlichen nochmals auf die 27-Jährige, so die Polizei. Die 27-Jährige erlitt hierbei keine Verletzungen, verspürte aber kurzfristig Schmerzen an der Trefferstelle, heißt es weiter. Die vier Jugendlichen sollen allesamt männlich und etwa 15 bis 17 Jahre alt sein. Nun bittet die Polizei Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu den Jugendlichen und dem Vorfall machen können, sich unter der 0821/323-2110 zu melden. (jaka)