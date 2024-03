Jugendlicher stiehlt Leberkässemmeln, gibt sie zurück und flieht

Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich in der Innenstadt von Augsburg ereignet. Der tatverdächtige Jugendliche trug mehrere Waffen bei sich.

Ein 17-Jähriger hat am gestrigen Montag zwei Leberkäsesemmeln aus einem Supermarkt in der Viktoriastraße gestohlen, berichtet die Polizei. Gegen 10.30 Uhr beobachtete den Angaben zufolge ein Mitarbeiter des Supermarktes den Jugendlichen, wie dieser ein Getränk zahlte, die Leberkäsesemmeln jedoch nicht. Als der Mitarbeiter den 17-Jährigen darauf ansprach, soll der das Diebesgut an den Mitarbeiter gegeben haben und geflohen sein.

"Die alarmierten Einsatzkräfte stoppten den Mann im Bereich einer Schule", heißt es weiter von der Polizei. Der 17-Jährige soll zwei Messer sowie einen Schlagstock dabeigehabt haben. "Die Beamten verständigten die Eltern und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 17-Jährigen", so die Polizei. Danach wurde der 17-Jährige wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes gegen den Jugendlichen. (jaka)