Jugendlicher wird am Schwall ausgeraubt

Mehrere unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch gewaltsam Gegenstände in der Straße Am Schwall. Gegen 20.30 Uhr saßen ein 16- und ein 18-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Straße Am Schwall. Vier bislang unbekannte Täter sprachen laut Polizei die beiden Jugendlichen an der Bushaltestelle an. Einer der vier Täter habe unter Vorzeigen eines Messers die Umhängetasche des 16-Jährigen mit Gegenständen im niedrigen fünfstelligen Wert an sich genommen. Der 16-Jährige sei dabei noch von einer weiblichen, bislang unbekannten Täterin geschlagen und leicht verletzt worden.

Zeugen beschrieben zwei der vier unbekannten Täter wie folgt: Ein männlicher Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, südländisches Aussehen, lange hellblaue Hose, schwarzes T-Shirt, Vollbart, längere Haare mit Seitenscheitel. Eine weibliche Täterin war ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, asiatisches Aussehen, schwarze Haare, schwarz-weiß-linierte lange Hose, graue Jacke und schwarze Bluse.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Raubes. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (ziss)