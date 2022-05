Klimacamper seilen sich von der City-Galerie ab – nun ermittelt die Polizei

Aktivisten des Augsburger Klimacamps haben sich am Wochenende vom Vordach des Kinos in der City-Galerie abgeseilt. Nun ermittelt die Polizei gegen zwei Verdächtige.

Aktivisten des Klimacamps hatten am Samstag mit einer Aktion an der City-Galerie für Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, erstiegen zunächst drei Männer ein Gerüst an dem Einkaufszentrum und kletterten dann auf das Vordach des Cinemaxx-Kinos. Dort entrollten sie ein Banner, mit dem sie die angebliche Mitverantwortung der City-Galerie für die Klimakatastrophe anprangerten.

Augsburger Klimacamper stellen Forderungen an die City-Galerie

Nach Ansicht der Aktivisten gehörten CO 2 -intensive Produkte verboten, insbesondere, wenn sie durch Kinderarbeit zustande kämen. Die City-Galerie müsse selbst auf Lieferketten achten, so die Klimacamper. Nach Angaben der Aktivisten haben zwei von ihnen aufgrund früherer Aktionen in der City-Galerie Hausverbot, über das sie sich für die Aktion hinwegsetzten. Das hat nun möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, werde gegen zwei Personen "wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und möglicher Sachbeschädigung ermittelt".

Bei Hausfriedensbruch handelt es sich um ein sogenanntes Antragsdelikt, das heißt, die Polizei kann in dem Fall nur ermitteln, wenn Betroffenen einen Strafantrag stellen, was in dem Fall demnach passiert sein muss. (jaka)

Lesen Sie dazu auch