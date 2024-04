Kontrolle am Leonhardsberg: Polizei findet Kokain bei Männern

Die Polizei findet bei einer Kontrolle in Augsburgs Innenstadt bei Männern Kokain. Sie müssen mit zur Dienststelle kommen. Dort wird einer aggressiv.

Bei einer Polizeikontrolle am Leonhardsberg in der Innenstadt am Donnerstagmorgen um vier Uhr finden die Beamten bei zwei Männern Kokain. Später eskaliert die Situation.

Laut Polizei handelte es sich um eine geringe Menge Kokain, die das Duo bei sich hatte. Nach ersten Ermittlungen bestand der Verdacht, dass die Männer Handel mit Betäubungsmittel betreiben könnten. Laut Polizei wurden deshalb ihre Handys sichergestellt. Für weitere Maßnahmen brachten die Beamten beide zu einer Polizeiinspektion.

Kokain in Augsburg gefunden: Mann wird bei Polizei aggressiv

Als die Männer von dort entlassen werden sollten, wollte einer von ihnen nicht gehen. Er war mit der Sicherstellung seines Handys nicht einverstanden. Der Mann wurde demnach zunehmend aggressiver, er musste schließlich aus dem Gebäude geschoben werden.

Vor der Inspektion griff er unvermittelt die Beamten an und versuchte diese zu schlagen, heißt es im Polizeibericht. Außerdem beleidigte und bedrohte er die Beamten massiv. Da der Mann nach Angaben der Polizei zudem Äußerungen tätigte, die auf einen psychischen Ausnahmezustand schließen ließen, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. (ina)