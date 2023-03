Ladendieb liefert sich Rangelei mit Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter sieht, wie ein Kunde Waren aus einem Geschäft in Augsburg klaut - und läuft dem Mann hinterher. Nach einer kurzen Rangelei trifft die Polizei ein.

Ein 26-Jähriger soll am Montag Waren aus einem Geschäft in der Steingasse gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei lieferte er sich zudem eine Rangelei mit einem Ladenmitarbeiter. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei schildert den Ablauf der Tat so: Gegen 17 Uhr hatte der Mann mehrere Waren aus dem Geschäft mitgenommen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl, nachdem der Tatverdächtige das Geschäft verlassen hatte. Er ging dem 26-Jährigen nach und forderte ihn auf, stehenzubleiben. "Der 26-Jährige riss sich daraufhin los und flüchtete", so die Polizei. Der Mitarbeiter konnte den Mann demnach aber stoppen, wobei es zu einer Rangelei zwischen den beiden kam. Die mittlerweile verständigten Beamten einer Polizeistreife fanden bei dem 26-Jährigen auch das Diebesgut aus einem anderen Geschäft und übergaben es wieder an das Geschäft. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls gegen den jungen Mann. (jaka)