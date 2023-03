Ladendieb ohne Führerschein kollidiert mit Streifenwagen

Zwei Männer stehlen aus einem Geschäft in der Augsburger City-Galerie eine Uhr und werden beobachtet. Auf der Flucht verursacht einer der Verdächtigen einen Unfall.

Ein Ladendiebstahl hat sich am Mittwochmittag in der City-Galerie ereignet. Wie die Polizei berichtet, kollidierte einer der Tatverdächtigen bei seiner späteren Flucht auf der Fahrt mit einem Auto mit einem Streifenwagen. Den Angaben der Ermittler zufolge hatten zwei Männer aus einem Geschäft in der Einkaufspassage eine Smartwatch gestohlen. "Dabei wurden sie vom dortigen Mitarbeiter beobachtet", so die Polizei. Er hielt einen der beiden Männer fest, der andere flüchtete. Beamte einer Streife der Polizei konnten den flüchtigen Tatverdächtigen beobachten, als er das Parkhaus der City-Galerie in einem Auto verließ. Als sie ihn anhalten wollten, "fuhr der Tatverdächtige rückwärts gegen einen Streifenwagen", heißt es weiter. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann zudem nicht. (jaka)