Ladendiebe fliegen in Elektromarkt in City-Galerie auf

Zwei Ladendiebe wurden in einem Augsburger Elektromarkt bemerkt. Als die Polizei eintraf, stellte diese noch weitere Verstöße fest.

Ein 15- sowie ein 20-Jähriger haben am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr den Elektromarkt in der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz betreten. Wie die Polizei berichtet, steckte sich der 15-Jährige mehrere Zubehörartikel ein, während der 20-Jährige offenbar Schmiere stand. Mitarbeiter des Geschäfts riefen die Polizei.

Die Beamten fanden schließlich Diebesgut im Wert von etwa 30 Euro. Der 15-Jährige hatte außerdem eine Softair-Waffe dabei, weshalb gegen das Duo wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt wird, so die Polizei. Sie weist darauf hin, dass dieser Tatbestand grundsätzlich eine höhere Strafandrohung als der "einfache Diebstahl" beinhaltet.

Zudem fanden die Beamten bei dem Teenager Betäubungsmittel. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (ina)