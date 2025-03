Ladendiebe schlagen zu: Polizei stoppt einen Täter

Ein 41-jähriger Mann und ein bislang Unbekannter haben am Dienstag gegen 15 Uhr mehrere Kleidungsstücke aus einem Modegeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße entwendet. Sie verließen den Laden in der Innenstadt, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete die Männer und versuchte sie zu stoppen. Zudem informierte er die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Einsatzkräfte den 41-Jährigen in der Nähe des Geschäftes. Sie fanden bei ihm mehrere Bekleidungsstücke sowie einen Seitenschneider. Laut Polizei verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.

Die polizeiliche Fahndung nach dem bislang unbekannten Mittäter verlief bislang ohne Erfolg. Zeugenbeschreibungen zufolge ist er 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,95 Meter groß, von kräftiger, muskulöse Statur und einem osteuropäischen Erscheinungsbild. Er trug eine blaue Jeans und führte eine schwarzen Umhänge- oder Sporttasche mit sich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)