Ladendiebin soll Widerstand gegen die Polizei geleistet haben

Eine Frau stiehlt etwas aus einem Elektronikgeschäft in Augsburg. Als die Polizei anrückt, wird sie nach Darstellung der Ermittler aggressiv.

Ein 23 Jahre alte Frau soll am Dienstag einen Ladendiebstahl begangen haben. Nach Auskunft der Polizei wurden die Einsatzkräfte deswegen gegen 13 Uhr zu einem Elektronikgeschäft am Willy-Brandt-Platz gerufen, also in der City-Galerie. Als die Beamten eingetroffen waren, soll die 23-Jährige sie mit Gegenständen beworfen und sich aggressiv verhalten haben. "Die Frau musste deshalb gefesselt werden", so die Polizei.

Als die Polizisten die Frau durchsuchten, "fanden sie noch weiteres Diebesgut von anderen Geschäften bei ihr", heißt es weiter. Der Gesamtwert der Beute liegt den Ermittlern zufolge bei etwa 200 Euro. Die Frau erwartet jetzt unter anderem eine Anzeige wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (jaka)