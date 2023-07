Lkw schiebt Auto über Kreuzung: Ölwanne von Fahrzeug reißt

Bei einem Auffahrunfall in Augsburg treten größere Mengen Öl auf die Straße. Zuvor hatte eine Lkw ein Auto über eine Kreuzung geschoben. Die Sache hat Folgen.

Ein Auffahrunfall mit größeren Folgen hat sich am Mittwoch im Kreuzungsbereich der Inverness-Allee zur Dr.-Grandel-Straße ereignet. Alle Beteiligten blieben unverletzt, jedoch trat eine Menge Öl aus. Laut Polizei hatte ein 44-Jähriger gegen 9.45 Uhr in der Inverness-Allee an der roten Ampel gestanden. "Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Lkw auf das Auto des 44-Jährigen auf", teilt die Polizei mit. Der Lkw schob das Auto über die Kreuzung und die dortige Verkehrsinsel in den Grünbereich neben der Straße, dabei riss die Ölwanne des Autos. Da eine größere Menge Öl austrat, rief die Polizei das Umweltamt hinzu. Nach ersten Erkenntnissen müsse aufgrund des Ölaustritts die Erde im betroffenen Bereich bis zu einer Tiefe von 1,5 Meter abgetragen werden, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8500 Euro. (jaka)