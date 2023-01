Männer geraten im Nachtleben aneinander

Eine zunächst verbale Streitigkeit zweier Männer im Nachtleben Augsburgs eskaliert. Nun ermittelt die Polizei.

In der Konrad-Adenauer-Allee ist es am Samstag kurz vor Mitternacht zwischen einem 30-Jährigen und einem 22-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nach Angaben der Polizei eskalierte der zunächst verbale Streit derart, dass die beiden Kontrahenten sich schlugen und traten. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Am Sonntag gegen 1 Uhr nachts wiederum gerieten in einer Diskothek in der Halderstraße zwei Männer aneinander. In der Nähe des DJ-Pults schlugen ein 25-Jähriger und ein 21-Jähriger nach Darstellung der Polizei unvermittelt aufeinander ein. Beide Männer waren den Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt alkoholisiert, sie erwarten jetzt ebenfalls Anzeigen wegen Körperverletzung. (jaka)