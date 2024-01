Mann bedroht Frau in Straßenbahn

Eine 20-Jährige wird in der Straßenbahn der Linie 4 in Augsburg verbal angegriffen. Nun sucht die Polizei nach Hinweise und Zeugen.

Ein Mann soll am Dienstag in einer Straßenbahn der Linie 4 eine Frau bedroht und beleidigt haben. Nach Angaben der Polizei war die 20-Jährige gegen 13.45 Uhr mit der Tram stadteinwärts unterwegs, als sie während der Fahrt von dem Täter verbal attackiert wurde. "Anschließend verließ der Mann die Straßenbahn an der Haltestelle 'Staatstheater' in unbekannte Richtung", so die Polizei.

Der bislang unbekannte Mann wird von der Frau wie folgt beschrieben: Er soll etwa 1,80 Meter groß sein, hatte eine weiße Hautfarbe, blaue Augen und trug eine schwarze Jacke und Hose sowie einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwarze Wintermütze. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-2110 zu melden. (jaka)