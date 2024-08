Mann beleidigt mehrere Personen

Ein 39 Jahre alter Mann hat am Sonntag in der Straße „Unterer Graben“ und an anderen Orten in der Innenstadt mehrere Personen beleidigt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 19.30 Uhr zunächst drei Personen in einem Café beleidigt und sich aggressiv verhalten. „Im Anschluss entfernte sich der Mann auf einem Fahrrad“, so die Polizei weiter. Die Ermittler nahmen den Mann im Rahmen einer Fahndung fest. „Im Nachgang ermittelte die Polizei, dass der 39-Jährige mehrfach am Sonntag in gleicher Art und Weise auffällig geworden war“, heißt es weiter. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Dabei soll der 39-Jährige die Beamten ebenfalls mehrfach beleidigt haben.. (jaka).

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis