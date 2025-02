Mann dringt in Bar in Ulmer Straße ein und betrinkt sich

Ein 55 Jahre alter Mann hat sich Zugang zu einer Bar in der Ulmer Straße in Oberhausen verschafft. Wie die Polizei berichtet, traf ihn dort der Inhaber der Bar stark betrunken an.

Der durstige Mann hatte sich in der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, Zugang zu dem Lokal verschafft. Laut Polizei beschädigte er dort eine Glasvitrine und trank an der Bar Alkohol. Als der 38-jährige Inhaber am Dienstag gegen 14 Uhr seinen Laden betrat, entdeckte er den ungebetenen Gast, der offenbar ein paar Drinks zu viel hatte.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen den 55-Jährigen. (ina)