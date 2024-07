Mann entblößt sich in Straßenbahn und vor einer Mutter mit Kind

Ein 50 Jahre alter Mann hat sich am Montag in der Bahnhofstraße an einer Haltestelle und später in einer Straßenbahn entblößt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann gegen 8.10 Uhr die Hose geöffnet und mit entblößtem Genitalbereich an einer Haltestelle eine Frau mit ihrem Kleinkind angesprochen. „Der Mann stieg daraufhin mit geöffneter Hose in die Straßenbahn ein und fuhr Richtung Königsplatz“, heißt es weiter. Die Polizei nahm ihn dort vorläufig fest. Die Beamten ermitteln nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sowie die Frau, die mit ihrem Sohn an der Haltestelle saß, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (jaka)

