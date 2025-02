Mann erbeutet mit Betrugsmasche 200 Euro

Zu zwei Betrugsdelikten ist es am Dienstag in der in der Annastraße und am Rathausplatz gekommen. Nach Auskunft der Polizei hatte ein bislang unbekannter, männlicher Täter zwischen 18 und 18.15 Uhr zwei junge Männer um Bargeld gebeten. „In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurücküberweisen werde“, heißt es von der Polizei. Ein 28-Jähriger bemerkte demnach den Betrug und ging weiter, „ein 22-Jähriger gab dem Täter 200 Euro“. Die angebliche Rücküberweisung des Täters kam nie bei ihm an. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 Jahre alt, ist demnach etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und trägt schwarze Haare. Die Polizei bittet unter der 0821/323-2110 um Hinweise. (jaka)

