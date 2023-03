Mann fährt betrunken und ohne Führerschein Auto

Als ein Mann in Augsburg unsicher Auto fährt, benachrichtigen Zeugen die Polizei. Der 25-Jährige hätte aus einer Reihe von Gründen nicht unterwegs sein dürfen.

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Sonntagmittag betrunken Auto gefahren. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 11.30 Uhr in der Holzbachstraße unterwegs, als er Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Polizei kontrollierte den 25-jährigen Autofahrer daraufhin. "Er war deutlich alkoholisiert und besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis", so die Polizei. Er musste sich somit einer Blutentnahme auf der Dienststelle unterziehen. Weiterfahren durfte der Mann nicht, sein Auto hatte ohnehin keine gültige Betriebserlaubnis mehr. Die Polizei ermittelt nun wegen aller infrage kommender Delikte. (jaka)