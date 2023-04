Augsburg-Innenstadt

vor 26 Min.

Mann landet nach Angriff in Kneipe im Polizeiarrest

Artikel anhören Shape

Ein 40-Jähriger soll in einer Bar in Augsburg mit anderen Besuchern in Streit geraten sein. Dann wurde er den Ermittlungen zufolge gewalttätig.

In der Nacht auf Mittwoch ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Jakoberstraße gekommen, die für einen 40-Jährigen im Polizeiarrest endete. Gegen 2.45 Uhr geriet der Mann laut Polizei mit zwei anderen Gaststättenbesuchern in Streit, "woraufhin er einem 36-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug und sein T-Shirt zerriss", wie es von den Ermittlern heißt. Der 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, erhielt der 40-Jährige einen Platzverweis, welchem er zunächst nachkam. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück. "Aufgrund seines Verhaltens nahmen ihn die Polizeibeamten in Sicherheitsgewahrsam", teilt die Polizei mit. Auf der Fahrt in den Polizeiarrest und im Arrest selbst soll der 40-Jährige die Beamten mehrfach beleidigt haben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mann. (jaka)

Themen folgen