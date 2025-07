Mann mit Waffe unterwegs? Großeinsatz am Leonhardsberg

Ein Mann soll am Mittwochmittag möglicherweise mit einer Waffe in der Hand im Bereich des Leonhardsbergs unterwegs gewesen sein. Nach ersten Angaben der Polizei hatten Zeugen gemeldet, dass sie eine Person mit einer Waffe in dem Bereich gesehen hätten. Die Beamten rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an und sperrten die Straße teils für den Verkehr. Gegen 13 Uhr habe man einen Verdächtigen festgenommen, heißt es von der Polizei, die über den Einsatz auch in den sozialen Medien im Internet informierte. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt. (jaka)

