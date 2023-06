Mann muss nach Aggressionen gegenüber Polizisten in U-Haft

Ein 43 Jahre alter Mann soll in Augsburg vier Polizisten verletzt haben. Auslöser für den Einsatz war ein Streit mit einem Bekannten gewesen.

Ein 43 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend mehrere Polizisten in der Augsburger Innenstadt attackiert haben. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21 Uhr auf dem Rathausplatz zunächst mit einem 20-jährigen Bekannten in Streit geraten. "Dabei beleidigte er diesen und ging ihn körperlich an", teilt die Polizei mit. Der 20-Jährige rief daraufhin die Polizei. "Auch die hinzugerufenen Polizisten hatten Mühe, den 43-Jährigen zu beruhigen", heißt es weiter. Der Mann verhielt sich den Polizeiangaben zufolge weiterhin "äußerst aggressiv und sollte deshalb in den Polizeiarrest verbracht werden". Dagegen soll er sich allerdings gewehrt und dabei auch nach einem Beamten getreten haben. "Hierbei traf er eine Polizistin im Bereich des Kopfes", heißt es weiter. Auf der Fahrt in den Arrest soll sich der 43-Jährige weiter gewehrt und die Polizisten beleidigt haben. Bei dem Vorfall wurden nach Polizeiangaben vier Polizisten verletzt, zwei davon wurden im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt gegen den 43-Jährigen nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte gegen den 43-Jährigen einen Haftbefehl, den das Amtsgericht Augsburg erließ. Der 43-Jährige sitzt deswegen derzeit in Untersuchungshaft. (jaka)