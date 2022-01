Mann kommt nach Randale in Augsburg in Polizeiarrest

Starke Gegenwehr eines 25-Jährigen prägte am Dienstag einen Einsatz der Polizei in Augsburg. Es waren Drogen im Spiel.

Auf Krawall gebürstete Menschen begegneten gestern den Beamten der Polizei. Gegen 21 Uhr wurden sie wegen eines randalierenden Anwohners in der Rauwolffstraße alarmiert. Als die Streife am Ort des Geschehens eintraf, befand sich der 25-Jährige jedoch schon wieder in seiner Wohnung. Dort auf sein Verhalten angesprochen, nahmen die Beamten starken Marihuana-Geruch wahr, der aus der Wohnung kam. Als sie daraufhin die Räumlichkeiten durchsuchten, konnten sie eine geringe Menge Marihuana und weitere Betäubungsmittelutensilien finden. Außerdem fanden die Einsatzkräfte einen Rucksack, der dem 25-Jährigen offenbar nicht gehörte. Der Rucksack war vor mehreren Wochen bei der Polizei als verloren gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Marihuana, diverse Utensilien und der Rucksack samt Inhalt sichergestellt. Zwischenzeitlich nahmen die Stimmungsschwankungen und die Aggressivität des 25-Jährigen gegenüber den Beamten erheblich zu. Aufgrund seines Verhaltens musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der Mann, weshalb er niedergerungen und gefesselt werden musste. Anschließend verbrachte der junge Mann die Nacht im Polizeiarrest.

Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fundunterschlagung ermittelt. (sil)