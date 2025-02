Mann randaliert und belästigt Frauen an Haltestelle

Am Samstagabend wird die Polizei zu der Haltestelle am Jakobertorplatz in der Innenstadt gerufen. Dort hat ein 44-Jähriger Frauen, die dort warteten, laut Polizei belästigt. Zudem soll der Mann randaliert haben.

Als die Beamten seine Personalien feststellen und ihn im Dienstfahrzeug zur Dienststelle fahren wollten, wehrte er sich gegen die Maßnahmen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, heißt es im Bericht. Der 44-Jährige beleidigte die Polizisten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann. (ina)