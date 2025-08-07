Icon Menü
Augsburg-Innenstadt: Mann rastet im psychischen Ausnahmezustand aus

Augsburg-Innenstadt

Mann rastet im psychischen Ausnahmezustand aus

Ein 38 Jahre alter Mann hat für einen größeren Polizeieinsatz am Theodor-Heuss-Platz gesorgt. Laut Polizei verhielt er sich aggressiv gegenüber Passanten wie Beamten.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt gegen einen 38 Jahre alten Mann.
    Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Mittwochabend am Theodor-Heuss-Platz gegeben. Der Polizei zufolge hatte ein Zeuge die Beamten gegen 20.30 Uhr verständigt und mitgeteilt, dass ein 38-jähriger Mann Passanten anremple und gegen eine Straßenbahn trete. „Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an“, heißt es von der Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten demnach „drogentypische Auffälligkeiten“ bei dem 38-Jährigen fest. Zudem sei der Mann offenbar alkoholisiert gewesen, heißt es. Laut Polizei verhielt sich der Mann „äußerst aggressiv“ gegenüber den Beamten. Da sich der 38-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, „brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus“. Hierbei soll der Mann Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet und nach ihnen getreten haben. „Zwei Beamte wurden leicht verletzt.“ Die Polizei ermittelt nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung gegen den 38-jährigen Mann. (jaka)

