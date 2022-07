Mann schlägt und begrapscht Frau massiv: Augenzeugen schreiten ein

Eine 57-Mitarbeiterin eines Security-Dienstes wird in der Nacht auf Dienstag in Augsburg brutal attackiert. Zwei junge Männer bekommen den Vorfall mit und helfen.

Eine 57-jährige Frau ist in der Nacht auf Dienstag Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 1.50 Uhr im Bereich Grottenau/Kennedyplatz im Rahmen ihres Security-Dienstes unterwegs und wurde dort von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen. "Im weiteren Verlauf wurde der Mann zudringlicher und forderte die Geschädigte zum Geschlechtsverkehr auf", heißt es von der Polizei. Nachdem die 57-Jährige sich geweigert habe, schlug ihr der Täter den Angaben zufolge ins Gesicht, "wobei sich die 57-Jährige diverse Verletzungen zuzog, die später ärztlich behandelt werden mussten".

Als die Frau daraufhin davoneilte, folgte ihr der Mann und schlug sie erneut. Die 57-Jährige ging daraufhin zu Boden. Der Mann soll sie in dieser Situation begrapscht und unter der Bekleidung im Brustbereich berührt haben und "stellte eindeutige sexuelle Forderungen", so die Polizei. In diesem Moment wurde ein vorbeifahrender Autofahrer auf die Situation aufmerksam. Er und sein Beifahrer, ein 18-jähriger Syrer und 24-jähriger Deutscher mit türkischen Wurzeln, hielten an und gingen zusammen dazwischen. Der Angreifer ging daraufhin davon, kam dann aber wieder zurück und wurde von den beiden Helfern bis zum Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizei festgehalten.

Sexueller Übergriff in Augsburg: Verdächtiger soll in U-Haft kommen

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 23-Jährigen mit somalischer und äthiopischer Staatsangehörigkeit. Er wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Die noch in der Nacht verständigte Staatsanwältin ordnete daraufhin die Vorführung des 23-Jährigen beim Ermittlungsrichter an. Dank der Zivilcourage der beiden vorbeikommenden Helfer konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden. (AZ)