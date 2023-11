Mann leistet bei Kontrolle Widerstand und verletzt Polizisten

Die Polizei kontrolliert zwei junge Männer in der Innenstadt von Augsburg. Einer rennt weg und wehrt sich. Als die Beamten ihn schließlich durchsuchen, werden sie fündig.

Eine Polizeikontrolle ist am Dienstag in der Straße "Am Lueginsland" eskaliert. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Einsatzkräfte dort gegen 18.15 Uhr einen 21-jährigen und 23-jährigen Mann. "Während der Kontrolle rannte der 21-Jährige davon, konnte aber durch die Einsatzkräfte eingeholt und festgehalten werden", schildert die Polizei in einer Mitteilung. Dann soll der 21-Jährige Widerstand geleistet und einen Polizeibeamten leicht verletzt haben. "Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Einsatzkräfte geringe Mengen Haschisch auf", heißt es von der Polizei weiter. Gegen den 21-Jährigen wird jetzt wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Gegen den 23-Jährigen wird nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (jaka)