Mann soll bei Kontrolle Widerstand gegen die Polizei geleistet haben

Die Polizei wird zu einem Streit in die Innenstadt von Augsburg gerufen. Einer der offenbar Beteiligten soll sich dagegen gewehrt haben, dass die Polizei ihn durchsucht.

Die Polizei ist am Sonntag wegen einer offenbar aggressiven Auseinandersetzung in der Viktoriastraße zu einem Einsatz ausgerückt. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten kurz vor Mitternacht gerufen. Vor Ort habe sich gezeigt, dass zwei Männer an dem Streit beteiligt gewesen seien, heißt es weiter. "Einer der angetroffenen Männer händigte den Beamten nach Aufforderung seinen Ausweis aus, sein 30-jähriger Begleiter verweigerte jegliche Angaben", so die Polizei. Der 30-Jährige sei belehrt und anschließend durchsucht worden. "Während der Durchsuchung sperrte er sich und leistete Widerstand", so die Darstellung der Polizei. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen zur weiteren Abklärung mit auf die Inspektion. Er hatte den Angaben zufolge 1,6 Promille Alkohol im Blut. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er wieder entlassen. "Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt", so die Polizei. (jaka)